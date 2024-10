Non basta un buon Genoa, la Lazio vince 3-0 con gol di Noslin, Pedro e Vecino

Roma. Il Genoa esce dall’Olimpico consapevole di aver gettato in campo l’orgoglio. Era questa la missione principale del pomeriggio rossoblù e la squadra di Gilardino l’ha portata a termine. Perché è vero che ha vinto la Lazio, 3-0, ma la formazione di Gilardino è rimasta dentro la partita con un secondo tempo di alto profilo.

Non è stato negativo l’approccio alla partita del Genoa. Infatti, dopo un minuto è arrivato il primo calcio d’angolo per i rossoblù che hanno cercato di affrontare la Lazio con coraggio. Tuttavia, la forza dell’organico biancoceleste è presto venuta fuori. Soprattutto sulla corsia di sinistra la Lazio ha messo in grande difficoltà la squadra di Gilardino. Infatti, proprio da quel lato è arrivato al 21’ il gol di Tijjani Noslin: palla ricevuta nella trequarti avversaria, dribbling su Sabelli, poi su Vogliacco e destro sul secondo palo. Del resto il Genoa ha cercato di chiudere di più la zona centrale del campo, concedendo qualcosa sugli esterni. Dal punto di vista offensivo, invece, il Grifone ha fatto registrare solo un tentativo di Frendrup da fuori area e niente più.

» leggi tutto su www.genova24.it