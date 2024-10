Rapallo: aggressioni, ancora un ferito nella notte

Poco dopo le 3.30 della scorsa notte, a Rapallo in via Cereghetta, un’aggressione ed una persona ferita con un’arma da taglio. Sul posto, oltre al medico del 118 con la Croce Bianca e i Volontari del soccorso di Sant’anna, la Polizia di Stato. Il tempo della movida estiva è trascorso, ma questi episodi di violenza permangono. La soluzione va cercata prima che accadano fatti che richiedano l’intervento delle forze di polizia. Siamo nel Tigullio, non a Sampierdarena o in via Gramsci. Non bisogna rassegnarsi ad avere bande di teppisti o mini-criminali che per droga od altri motivi ricorrano alla violenza. E’ intollerabile per la qualità della vita dei residenti e per lo stesso turismo.

