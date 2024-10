Uno stoico Frosinone ferma il Pisa, vince la Samp e crolla il Sudtirol

Tre punti di distacco. Non cambia il gap tra il Pisa capolista e lo Spezia di Luca D’Angelo, sceso in terza posizione dopo il pareggio di venerdì al Picco contro il Bari e la vittoria di ieri del Sassuolo nel derby contro il Modena. I toscani di Filippo Inzaghi vengono fermati da uno stoico Frosinone, in dieci uomini dal minuto numero 5 per l’espulsione diretta di Cichero. Nonostante il forcing dei nerazzurri, i ciociari del nuovo tecnico Greco reggono e strappano un punto importante, che evita la fuga del Pisa.

Vince invece la Sampdoria, fortunatissima a Marassi contro il Mantova. La neopromossa spreca tantissimo, specie nel primo tempo, e nella ripresa Kasami regala i tre punti alla squadra di Sottil, che rischia nel finale con un gol annullato al Mantova, molto discusso. Vittoria anche per il Catanzaro, che trascinato da un super Iemmello schianta per 3-0 un Sudtirol da una vittoria e quattro ko nelle ultime cinque uscite.

