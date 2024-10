A metà delle sezioni scrutinate in Liguria Orlando è avanti di mezzo punto percentuale su Bucci

A metà delle sezioni scrutinate delle regionali 2024 l’unica certezza è l’incertezza. Quelle che si preparano per passare alla storia come le elezioni liguri più combattute di sempre si stanno dipanando attraverso uno spoglio che vede il candidato del centrodestra Marco Bucci e il candidato del centrosinistra Andrea Orlando si sono sorpassati un paio di volte, ma tra i rispettivi cumuli di voti non c’è mai stato a livello regionale un distacco superiore ai tremila voti. Un’inezia che continua a rimanere tale anche dopo centinaia di seggi che hanno già comunicato i numeri alle rispettive prefetture.

Quando le sezioni scrutinate sono 892 Orlando si trova davanti con 128.329 voti mentre Bucci segue con 126.850. Dati che a livello percentuale si traducono in un’incollatura: 48,30 per cento per Orlando rispetto a 47,75 per cento per Bucci.

Il candidato del centrodestra, dato in vantaggio da tutti i sondaggisti nei rispettivi exit poll e proiezioni, si trova quindi a inseguire con i favori del pronostico. L’avversario, dal canto suo, spera di confermare la tendenza registrata sino a ora e di andare oltre a quella che era l’impressione fornita dai sondaggi nelle settimane precedenti alla chiamata al voto, quando si parlava di un sostanziale pareggio.

