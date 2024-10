Andrea Orlando: “Bucci ha evitato al centrodestra una cavalleria rusticana che è solo rinviata”

Genova. Andrea Orlando ha passato alla Spezia le lunghe e incerte ore dello spoglio delle elezioni regionali. C’è stato un momento in cui – nel pomeriggio – l’exploit su Genova sembrava potergli far agguantare la vittoria nei confronti di Marco Bucci. Poi il vantaggio del sindaco si è consolidato. Un’ora e mezzo di auto fino a Genova dove, per prima cosa, ha telefonato al suo avversario per fargli gli auguri di buon lavoro. Una breve riunione nella sede del Pd in via XX Settembre (c’erano l’europarlamentare Brando Benifei, il suo staff, il segretario regionale Davide Natale) e alla fine la conferenza stampa che sperava di non dover fare, da sconfitto, nel quartier generale del centrosinistra allestito in un Mercato Orientale dove le saracinesche erano chiuse ormai da un po’.

“Purtroppo, come voi abbiamo seguito lo spoglio fino all’ultimo, un esito molto incerto fino all’ultimo, che si è risolto in un’incollatura – ha esordito nella sala stampa, accolto dall’applauso di un gruppo di sostenitori ed è a loro che rivolge il primo pensiero – voglio prima di tutto ringraziare tutti i militanti, tutti i collaboratori che mi hanno aiutato in questa campagna elettorale molto bella, che ci ha visto ovunque, presenti in tutta la Liguria, naturalmente voglio ringraziare i cittadini liguri che ci hanno sostenuto, con un risultato che per pochissimo non ci ha consentito di raggiungere il successo che, come avevamo avvertito in campagna elettorale era a portata di mano”.

