Anpi Sarzana ha protocollato un ordine del giorno per il riconoscimento dello Stato di Palestina

Anpi Sarzana ha protocollato nei giorni scorsi un Ordine del Giorno che chiede al Consiglio comunale di esprimersi per chiedere al Governo italiano il riconoscimento dello Stato di Palestina. “Il testo, predisposto da ANPI nazionale – si legge in una nota – nella nostra città è presentato anche a nome di ACLI Sarzana, ANPPIA Sarzana, Archivi della Resistenza, ARCI Valdimagra, Circolo Pertini, CGIL La Spezia, Emergency La Spezia, InSarzana, Legambiente Valdimagra, Magazzini del Mondo, Sarzana Insieme, Sarzana Protagonista, UISP La Spezia – Valdimagra. Si chiede il riconoscimento dello Stato palestinese nel quadro del diritto internazionale (che legittima anche la nascita dello Stato d’Israele), vale a dire entro i confini del 1967 con Gerusalemme capitale condivisa. Riconoscimento già avvenuto per 146 nazioni al mondo su 193, tra cui Spagna, Norvegia, Slovenia e Irlanda in quest’anno. Un passo che crediamo fondamentale per portare a una pace duratura nella regione.

