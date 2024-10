Attraversare la Manica: conviene più il treno o il traghetto Calais-Dover?

Attraversare lo Stretto di Dover (o Passo di Calais, come lo chiamano più comunemente i francesi) è il modo più veloce per percorrere il Canale della Manica se ti stai spostando dall’Inghilterra alla Francia o viceversa e a prescindere che le due cittadine di Calais e Dover siano la meta finale del tuo viaggio o solo una tappa intermedia. Se molti viaggiatori considerano quella di attraversare la Manica come un’esperienza di viaggio in sé, più spesso la tratta Calais-Dover è dettata infatti dalla necessità di raggiungere altre località dell’Inghilterra o della Francia. Qualunque sia la ragione per cui attraversi la Manica, confronta sempre prima di partire i prezzi di traghetti e treni da Calais a Dover e viceversa per essere sicuro di scegliere l’opzione di viaggio migliore per le tue esigenze.

Spostarsi in treno da Calais a Dover e viceversa: quanto costa e come si fa

» leggi tutto su www.ivg.it