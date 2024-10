Bucci: “I liguri hanno detto chiaro e tondo che vogliono crescere”

“Sono stati 45 bei giorni. Sono contento. Oggi abbiamo passato un pomeriggio al cardiopalma. Poi alla fine i dati delle proiezioni iniziali hanno trovato conferma”. Così Marco Bucci, neo presidente della Regione Liguria, aprendo la conferenza stampa post elezione, affiancato dai leader delle varie forze della coalizione. “Sono contento per la Liguria, sono contento soprattutto per i suoi cittadini, perché hanno detto chiaro e tondo che vogliono crescere, che vogliono continuare, che rifiutano i signori del ‘no’, che non vogliono fare le cose di cui abbiamo bisogno. Il nostro impegno è fare quanto previsto nel programma, abbiamo di fronte cinque anni di grande lavoro”, ha aggiunto. “Dalla nomina in poi sarò presidente di tutti i liguri, non solo di chi ha votato. Il mio ufficio sarà aperto a tutti i liguri, a tutti coloro che hanno intenzione di stabilirsi in questa regione, a chi vuole investire in Liguria”, ha detto ancora. Non è mancato un sentito ringraziamento ai partiti e alle civiche della coalizione che lo ha sostenuto, come quello ad Andrea Orlando per la telefonata di congratulazioni (“Gli fa onore”), Bucci ha aggiunto di essere “un po’ dispiaciuto per i toni della campagna – ha detto -, nei miei confronti ci sono state falsità e insulti, cose che ritengo inaccettabili”; e, prima delle domande della stampa, ha voluto sintetizzare l’esito del voto con una frase: “La buona Liguria non torna indietro”, assicurando che “andremo avanti ancora con più grinta e coraggio, con l’aiuto e il supporto di tutti”.

Interpellato dai giornalisti rispetto a continuità o meno con l’amministrazione Toti, Bucci ha affermato: “Manterrò quello che valuterò buono, mentre le cose che riterrò non vuole le cambierò immediatamente”. Quindi sulla sua futura squadra di governo ha spiegato che la scelta sarà tra “una ventina di persone tra i candidati; valuteremo le scelte operative con le forze politiche della coalizione”, stimando il neo presidente in due-tre settimane i tempi per la formazione della giunta. Bucci ha inoltre ribadito di voler essere considerato alla stregua di “sindaco della Liguria”.

