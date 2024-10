Bucci perde a Genova ma vince in provincia di Savona: solo l’area del rigassificatore e quella di Cairo scelgono Orlando

Savona. “Marco Bucci è favorito perché ha grande consenso a Genova, e Genova con 600 mila abitanti è decisiva”. Questo diceva, nelle scorse settimane di campagna elettorale, chi vedeva in vantaggio il centrodestra. Il sindaco della città della Lanterna, al contrario, era considerato svantaggiato in provincia di Savona: troppi i temi spinosi, dal rigassificatore agli ospedali di Albenga e Cairo fino alla vicinanza con Giovanni Toti.

E invece le urne hanno disegnato uno scenario sostanzialmente opposto: Marco Bucci ha perso a Genova, la sua città (e nemmeno di poco: quasi 20 mila voti), mentre ha conquistato la provincia di Savona. Quando mancano solo 5 sezioni su 308, Bucci ha conquistato il 49,44% dei voti savonesi, mentre Andrea Orlando, il candidato del centrosinistra, si deve accontentare del 46,37%. Un divario di oltre 3000 voti che ha contribuito, insieme alla larga vittoria riportata dai partiti del centrodestra in provincia di Imperia, a ribaltare il “volere” di Genova città (ma non della provincia: il Tigullio ha votato per Bucci).

