Bucci: “Sarò il presidente di tutti i liguri”. La chiamata di Orlando: “Gli fa onore ma troppe falsità in questi mesi”

Liguria. “Grazie a tutti, è stata una bella vittoria. Il pomeriggio l’abbiamo passato al cardiopalma. Dalla nomina in poi sarò il presidente di tutti i liguri, non solo di chi mi ha votato. Noi siamo amministratori istituzionali e faremo il nostro lavoro come tali, l’ufficio sarà aperto a tutti i liguri e a tutti coloro che hanno intenzione di stabilirsi in Liguria e alle aziende che vogliono investire nel territorio”.

Queste le prime parole di Marco Bucci dopo la vittoria alle elezioni per la presidenza di Regione Liguria, durante la conferenza stampa tenutasi presso il point elettorale vicino a piazza Corvetto. A fianco a lui Rixi, Rosso, Moratti, Cavo, Mascia, Piciocchi e Cassibba.

» leggi tutto su www.ivg.it