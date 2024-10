Camogli: a Teatro per parlare di giovani con Cinzia Leone e Giorgio Schiappacasse

“Crescere…Una sfida per tutti”. È il titolo dell’incontro che l’Associazione ViviAmo Camogli, con il patrocinio del Comune, organizza sabato 9 novembre, al ridotto del Teatro Sociale, con inizio alle 10.00. Si parlerà di educazione e di crescita tra risorse e difficoltà nel quadro di un dibattito sui giovani a cui interverranno Cinzia Leone, pedagogista ed esperta in processi educativi, e Giorgio Schiappacasse, psichiatra esperto in automutuoaiuto. Al termine aperitivo di condivisione e saluto.

