Centi: “Deluso, parte degli spezzini non ha capito quanto siamo stati marginalizzati in questi anni. Bene Avs”

“Non posso nascondere la delusione che si sia arrivati al filo di lana quando francamente pensavo ci fossero gli estremi per vincere. Analizzo due elementi: il dato grave dell’astensione unito al fatto che non c’è stato alcun tipo di reazione rispetto ai gravi fatti accaduti e per quanto riguarda la mia città nemmeno la reazione rispetto alle situazioni che viviamo, specificatamente alle situazioni di sanità e ambiente. Evidentemente una parte degli spezzini o non si rendono totalmente conto di essere stati molto marginalizzati oppure pensano che va bene così”. Così Roberto Centi, candidato consigliere per Avs commenta il voto che ha portato Marco Bucci alla presidenza della Regione Liguria: “Per quanto riguarda Avs siamo sopra al 6%, direi nella media in Regione Liguria, e siamo il secondo partito della coalizione vista anche la caduta dei Cinque Stelle. Nel Comune della Spezia superiamo l’8% e almeno questo dato ci fa molto piacere. Deluso? Mi aspettavo una sollevazione contro chi ci ha amministrato in questo modo. Sia in provincia che in città mi aspettavo un margine diverso”.

L’articolo Paita: “Senza Italia Viva il centrosinistra fa poca strada” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com