Parchi giochi e verde urbano, nel Comune di Licciana Nardi, sono i destinatari dell’investimento effettuato da parte dell’amministrazione grazie al contributo dell’Unione di Comuni Montana Lunigiana assegnato tramite deliberazione di giunta n.56 2023. Un avanzo di amministrazione dell’Ente che è stato suddiviso per tutti i comuni facenti parte dell’Unione. Il primo Comune a spendere la somma è stato quello di Podenzana e ora è toccato al Comune di Licciana Nardi che ha effettuato opere nei giardinetti del capoluogo, in quelli di Monti, a Terrarossa presso le scuole materne ed elementari e, infine, ha deciso di implementare anche il verde in Via Roma.

Un contributo importante, quello dell’Unione di Comuni, che sicuramente permette agli enti che ne fanno parte di poter realizzare opere in più oltre a quelle già programmate.

L'articolo Contributo Ucml: Licciana Nardi lo spende in parchi giochi e verde pubblico

