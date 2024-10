Corruzione, il giudice dice no ai lavori socialmente utili proposti da Toti: tempi più lunghi per il patteggiamento

Genova. Il giudice Matteo Buffoni ha detto no alla proposta presentata da Giovanni Toti per svolgere i lavori socialmente utili previsti per convertire la condanna a 25 mesi di reclusione concordata con la Procura di Genova nell’ambito del patteggiamento dell’inchiesta per corruzione.

Toti aveva proposto al giudice, tramite l’avvocato Stefano Savi, di svolgere le 1500 ore previste come addetto alla promozione del parco naturale di Montemarcello – Magra -Vara, l’area naturale in provincia della Spezia, la cui presidente Eleonora Landini è stata nominata nel 2021 con un decreto dello stesso Toti.

» leggi tutto su www.genova24.it