Cristiano Rolla non è più l’allenatore della Fezzanese

“L’Usd Fezzanese comunica di aver sollevato in data odierna dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra Cristiano Rolla”. Il club lo rende noto tramite il proprio sito spiegando come “I risultati conseguiti soprattutto nell’ultimo periodo impongono alla società una scelta assai dolorosa, ma nel contempo purtroppo necessaria al fine di provare ad indirizzare diversamente la stagione. A mister Rolla vanno i nostri più sinceri ringraziamenti per l’opera svolta a favore del sodalizio verde in questi anni, ove si è affermato come valente tecnico nella juniores, bravo nel valorizzare giovani poi trasferiti in pianta stabile nella prima squadra, meritandosi la fiducia della società come apprezzato trainer nella stagione dei record dello scorso anno. L’augurio è per un proseguo di carriera luminoso e ricco di risultati ancora più importanti”.

