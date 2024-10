È il giorno di Mario Balotelli al Genoa: il fascino del ritorno e le speranze di Gilardino

Fra poche ore Mario Balotelli sarà un nuovo giocatore del Genoa. Dopo le visite mediche, verrà apposta la firma sul contratto che dovrebbe legarlo al Grifone fino a giugno 2025. Si parla anche di una clausola che potrebbe prevedere la separazione delle parti a dicembre qualora determinati obiettivi non venissero raggiunti. Nella notte l’ex attaccante della Nazionale è arrivato a Genova, dove ha potuto salutare di fronte all’hotel un gruppo di tifosi.

Di Balotelli ha parlato ieri Marco Ottolini. Il direttore sportivo del Genoa ha dichiarato a Dazn: “Stavamo verificando le condizioni dei nostri infortunati. In settimana non abbiamo avuto buone risposte su Messias, Vitinha ed Ekuban. Abbiamo deciso di andare fino in fondo con Balotelli. Ci aspettiamo entusiasmo. Ha trasmesso una grande voglia di tornare a giocare e di venire al Genoa specialmente. Salvo cose dell’ultimo minuto domani (oggi) sarà un giocatore del Genoa”.

L’arrivo di Super Mario è ormai da settimane argomento quotidiano della piazza rossoblù. E sui social l’entusiasmo dei tifosi è palpabile. La squadra naviga in cattive acque con un punto appena conquistato nelle ultime cinque giornate. Bottino di sei punti che relega il Grifone al terzultimo posto in classifica. In zona retrocessione. Il ritorno in campo di un campione del passato è sempre stato contornato, in ogni sport, da un grande fascino. Basti pensare al tam tam mediatico che ha scatenato la sola idea che Totti possa tornare a indossare gli scarpini chiodati. Ma in questo caso l’operazione, almeno sulla carta, sembra poter valere di più di una semplice operazione di facciata.

