Elezioni regionali, i risultati del voto in Liguria: lo spoglio in diretta su Genova24

Genova. Sono stati 1.348.601 gli elettori liguri chiamati alle urne per decidere il prossimo presidente di Regione Liguria e la composizione del Consiglio regionale. In questa tornata di elezioni regionali, la Liguria è stata l’unica realtà ad andare al voto, diventando quindi una cartina tornasole per gli equilibri politici di tutto il paese.

In attesa dei dati definitivi sulle preferenze, lo spoglio dei voti inizia alle ore 15, i primi risultati sono stati quelli relativi all’affluenza: con la rilevazione delle 23.00 – l’ultima della domenica sera con le urne riaperte questa mattina dalle 7 alle 15, appare netto il calo dell’affluenza. Secondo i dati riportati dal ministero dell’Interno (definitivi) a fine giornata ha votato il 34,68% degli aventi diritto, con un distacco di circa cinque punti percentuali dal 2020, quando si registrava il 39,8% alla stessa ora.

» leggi tutto su www.genova24.it