Finale Ligure, dopo 63 anni chiude lo storico Bar Fugardo: “Finisce un’era”

Finale Ligure. Spalle all’imbrunire su torre e montagna della Capra Zoppa, si abbasssa per l’ultima volta la saracinesca del Bar Fugardo, un pezzo di storia finalese.

“Finisce un’era”, il commento della titolare Luciana Povigna, da 25 anni dietro lo stesso bancone ogni giorno. Si abbassa, però, con un saluto speciale: oltre 50 tra clienti e affezionati hanno reso omaggio a “Gianna e Luciana” ricreando quell’atmosfera gioviale e d’osteria che aveva reso il Bar Fugardo non solo un luogo di incontro e aggregazione caratteristico, ma una vera e propria istituzione nel finalese. Per i 60 anni di attività il Comune di Finale Ligure alla presenza dell’ex sindaco Ugo Frascherelli aveva donato una targa d’argento in onore dell’attività tra le più longeve del territorio.

