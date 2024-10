Golfo Paradiso: Orlando si afferma solo nel Comune di Luca Pastorino

I risultati nel Golfo Paradiso vedono l’affermazione di Andrea Orlando solo nel Comune in cui è sindaco Luca Pastorino che molti avrebbero voluto candidato presidente per la sinistra alle Regionali. A Pieve Ligure il sindaco e candidata Paola Negro ha praticamente visto la parità tra i due candidati. Non ancora pervenuta Uscio. Riportiamo i dato dei candidati presidenti Maria Antonietta Cella (già sindaco di Santo Stefano d’Aveto per tre mandati) e il sestrese Nicola Rollando. Vediamo i dati:

Avegno: Bucci 661; Orlando 368; Rollando 4 e Cella 5

Bogliasco: Orlando 771; Bucci 753; Rollando 12, Cella 11

