Liguria. “Non buttate via le zucche dopo Halloween; e neppure le parti non impiegate per le vostre minestre”. È l’appello dell’Osservatorio Savonese Animalista in vista di Halloween.

“Trovate un bosco o un campo vicino a voi e spezzate le zucche in modo che gli animali possano nutrirsi, – hanno spiegato. – Sono buone per la fauna selvatica e i semi agiscono come un vermifugo naturale. Assicuratevi di farle a pezzi, così gli animali non vi incastrano la testa dentro”.

