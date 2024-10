Lo Spezia Calcio ai funerali di Michelangelo Orlandi. Consegnata una maglia firmata da tutta la squadra

Si sono tenuti nel pomeriggio di oggi i funerali di Michelangelo Orlandi, il ventenne vittima nella notte tra giovedì e venerdì di un incidente stradale all’incrocio tra la strada provinciale di Fornola e la SS330 che arriva invece dalla Spezia. A partecipare alla funzione alla chiesa di Baccano, anche una delegazione di Spezia Calcio, la squadra per cui Michelangelo faceva il tifo nel cuore della Curva Ferrovia. Presente l’amministratore delegato Andrea Gazzoli, accompagnato dallo SLO Giuseppe Giampietri, che hanno consegnato alla famiglia del giovane una divisa della squadra, firmata da tutti i calciatori e dal tecnico Luca D’Angelo. Dopo l’abbraccio del Picco nelle ore più buie, un omaggio anche dal club, come tutta la città ancora scosso per la triste vicenda.

