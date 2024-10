L’ultimo saluto a Michelangelo Orlandi, parte una raccolta fondi in sua memoria

Per l’ultimo saluto a Michelangelo Orlandi non vuole mancare nessuno, neanche il sole che prova a infondere un po’ di calore in una giornata così dolorosa. Il giovane soccorritore, impegnatissimo in moltissime associazioni del territorio, di appena vent’anni è morto nella notte tra giovedì e venerdì in un incidente stradale a Bottagna. Oggi è il giorno dei funerali e dopo la chiusura della camera ardente il feretro raggiungerà Baccano dove sono stati organizzati i funerali del ragazzo. Orlandi era amatissimo da tutti per le sue immense qualità umane, di soccorritore e tra i suoi sogni nel cassetto c’era quello di diventare Vigile del fuoco come il padre. E’ un dolore grandissimo quello che da giorni accompagna tutti coloro che hanno condiviso, anche se per poco, un pezzo di strada con il giovane Michelangelo.

Da tanta sofferenza però c’è chi si sta già impegnando assieme alla famiglia per mantenere viva la sua luce che si è spenta troppo presto. Un grandissimo amico del ragazzo scomparso, anch’egli di nome Michelangelo, ha organizzato assieme ai familiari una raccolta fondi su Gofundme (clicca qui per visitare la pagina e aderire alla campagna “Ciao Miche”). Nel testo di accompagnamento si legge: “In memoria del nostro caro amico Michelangelo, organizziamo insieme ai genitori questa raccolta fondi destinata all’acquisto di una o più attrezzature inerenti al mondo del soccorso ( mezzo di soccorso, Dae, defibrillatore automatico “Luca’s” ), quel mondo che lui tanto amava, e al quale dedicava tutto il suo tempo e le sue energie. Confidiamo nel vostro aiuto, consapevoli del fatto che Michi ne sarebbe orgoglioso”.

