Marco Bucci è il nuovo presidente della Liguria, ma Genova sceglie il centrosinistra

Genova. È Marco Bucci il nuovo presidente della Regione Liguria. Al termine di un testa a testa al cardiopalma durato tutto il pomeriggio nel corso dello spoglio, il sindaco di Genova, candidato del centrodestra, la spunta per poche migliaia di voti e vince con poco più del 48% delle preferenze. Andrea Orlando, ex ministro della Giustizia e candidato del campo largo progressista con M5s e Azione (ma non Italia Viva), si ferma di poco sopra il 47%. A certificare la vittoria, intorno alle 21.15, lo stesso Orlando, che ha chiamato Bucci “per augurargli buon lavoro“.

