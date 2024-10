Marco Bucci vince le elezioni regionali, Genova dovrà eleggere un nuovo sindaco: “Voto tra maggio e giugno”

Genova: “La giunta e il consiglio comunali resteranno in carica sino alle prossime elezioni, che saranno con tutta probabilità tra maggio e giugno”. Le parole di Marco Bucci, sindaco di Genova e, dalle 21 di lunedì, di fatto nuovo presidente della Regione Liguria, confermano che Genova si prepara a eleggere un nuovo cittadino.

Con la vittoria di Bucci su Andrea Orlando (dopo un testa a testa al cardiopalma, durato sino a sera inoltrata) infatti si mette in moto un iter che porterà i genovesi a votare per il nuovo sindaco nel giro di pochi mesi. I passaggi e i tempi li ha anticipati proprio Bucci, spiegando che non darà le dimissioni, ma che “attualmente sono sindaco, prima che io possa accettare la carica qualcuno mi deve dire che ce l’ho. Accadrà credo tra mercoledì o giovedì. A quel punto andrò dal prefetto e il prefetto, che mi dichiarerà decaduto”.

