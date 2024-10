Montefiori: “Fatto il massimo che potevamo. Equilibri sono i soliti di sei mesi fa, hanno pesato ponente e astensionismo”

“Una campagna elettorale veloce, si è fatto il massimo che potevamo fare a cominciare dal candidato presidente Andrea Orlando a cui va il ringraziamento per tutto quello che ha messo in piedi in così poco tempo insieme agli altri candidati così come ai tanti volontari e militanti”. Così Iacopo Montefiori, segretario provinciale del Partito Democratico, commenta il voto che vede il suo partito sopra il 30%: “Anche nella nostra provincia portiamo a casa dei segnali positivi in termini di consensi. Ha pesato molto il ponente ligure, ha pesato anche l’astensionismo. D’altro canto gli equilibri provinciali sono i soliti di sei mesi fa, se partiamo da questi e teniamo conto della campagna a favore di Bucci fatta dai diversi amministratori sui territori, i nostri risultati non sono dati marginali. Dopo di che di certo non è bastato: si poteva e si potrà fare meglio”.

