Quiliano, in consiglio le linee programmatiche e il Dup. Fersini: “Promesse da marinaio?”

Quiliano. “Promesse da marinaio?”. Così Rodolfo Fersini del gruppo di minoranza di “Futura Quiliano” parlando di “Linee programmatiche della nuova amministrazione e Documento Unico di Programmazione” presentate mercoledì sera in consiglio comunale a Quiliano. Al momento di approvare i documenti, la minoranza ha espresso voto contrario.

“A soli 5 mesi dal voto, la relazione del sindaco ha subito evidenziato un ‘contesto preoccupante’ sia in riferimento ai rapporti con gli Enti sovraordinati in tema di disponibilità economica che in riferimento al possibile utilizzo interno di cassa. Ulteriori interventi hanno confermato questa difficile situazione. Non sono mancati collegamenti ai problemi causati dal dissesto idrologico ed alle politiche internazionali”.

» leggi tutto su www.ivg.it