Rapallo: stravince Bagnasco e Forza Italia; gli avversari arrancano

I risultati ufficiali sono ancora lontani. A Rapallo tuttavia è chiaro che stravince Carlo Bagnasco e il suo “Forza Italia”; gli avversari rapallesi, nonostante l’impegno per affermare persone vicine all’ex presidente Toti, arrancano. A Rapallo l’interesse per i risultati sono particolari per il taglio che la nuova amministrazione, con la benedizione di Toti, aveva voltato le spalle non solo a Bagnasco, ma ai membri della sua stessa giunta. Salvo poi un ripensamento dopo i risultati elettorali in cui Filippo Lasinio, delfino in pectore di Bagnasco, aveva nettamente superato Mentore Campodonico che si era opposto alla candidatura a sindaco di Lasinio.

Ora come si diceva un tempo, la prova del nove con la netta affermazione di Bagnasco in una Rapallo che evidentemente lo stima. Ora potrebbero verificarsi conseguenze sulla stessa maggioranza alla guida della città. (m.m.)

