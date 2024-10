Regionali, AVS verso il sorpasso sul M5s: “Scontro Grillo-Conte crea ansia”

Liguria. “Più di così non potevamo fare”, Stefano Giordano, coordinatore provinciale del M5s e candidato al consiglio regionale, è arrivato al quartier generale del centrosinistra al Mog insieme alla compagna di Movimento Maria Tini. Commenta con ottimismo i dati: “Non sono così male”, dice, sottolineando in particolare l’exploit di Orlando a Genova. “Questo dimostra che un certo sistema che ha portato avanti favori ai Cetto La Qualunque non ha funzionato”.

Sul risultato che vede la lista M5s sotto il 5% (4,9) a metà delle sezioni scrutinate riflette: “Siamo in una fase di costituente, è come se fossimo in un congresso in periodo elettorale, qualsiasi partito avrebbe avuto qualche sofferenza, inoltre lo scontro tra Grillo e Conte ha creato una certa ansia, ma anche una certa attenzione verso il processo democratico, io sono fiducioso su quello che deve essere il campo progressista e su come sarà importante unire le forze”.

