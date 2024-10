Liguria. Marco Bucci, sindaco di Genova candidato del centrodestra alle regionali in Liguria, è in vantaggio secondo le prime proiezioni con uno scarto più netto rispetto agli exit poll.

La proiezione Swg per La7 vede Bucci in testa al 49%, Orlando in rincorsa al 47,5% e gli altri candidati sommati al 3,5%. Lo scarto è vicino al margine d’errore statistico, pari all’1,35%.

