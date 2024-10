Regionali, l’affluenza in provincia di Genova: a Portofino crollo di oltre il 40%, Sant’Olcese unico sopra il 60%

Genova. Genova e la provincia trainano il voto in Liguria, in queste elezioni regionali in cui il dato che salta agli occhi è quello dell’affluenza: poco meno del 46% degli aventi diritto è andato alle urne (il 45,96%) contro il 53,42 % delle regionali del 2020.

Come già spiegato, sono le province di Imperia e di Savona ad avere registrato il calo più netto, mentre quella di Genova, pur seguendo la tendenza, la diminuzione è meno marcata. Quattro anni fa aveva votato il 48,29% degli aventi diritto, contro il 53,48% del 2020.

