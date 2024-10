Regionali: un lungo testa testa, poi l’allungo in volata di Bucci

Questa volta a vincere sono state le proiezioni e i sondaggi che davano la vittoria di Bucci (sia pure in maniera più ampia di quanto è avvenuto). Per il resto è stato un lungo testa a testa (o un testa e croce come ha detto un giornalista). Diciamo che il Levante ha contributo in maniera importante alla vittoria di Bucci. Certo resteranno le polemiche sull’astensionismo, sulla batosta dei Cinque Stelle, sul fatto che molti nel Pd indicavano Luca Pastorino come candidato presidente e sulla sicura vittoria che avrebbe ottenuto. Ora si dobrà guardare alla giunta e alla rappresentanza che in questa avrà il Tigullio.

