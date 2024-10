Sampdoria: Meulensteen monumentale, Sottil studia l’inserimento di Pedrola

Il centrocampo della Sampdoria cambia pelle. Migliore in campo nella vittoria di ieri 1 a 0 contro il Mantova è stato l’olandese Meulensteen. Schierato davanti alla difesa, ha spesso alzato il suo raggio d’azione pressando in verticale fino al limite dell’area avversaria. Si è dimostrato bravo anche nella gestione della palla. Dopo la grande prova nel derby e i due goal contro il Cesena ora è un imprescindibile per mister Sottil.

L’allenatore lo ha elogiato così in conferenza stampa: “Meulensteen è forte e talentuoso. Diverso da Yepes, che ha fatto bene anche lui quando è stato impiegato. Meulensteen sta dimostrando quello che tutti si aspettavano. Un giocatore che sa dare molta qualità ma anche quantità”.

» leggi tutto su www.genova24.it