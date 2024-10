‘Santa’: 35enne minacciava la ex, arrestato dai carabinieri

Dal Comando Provinciale di Genova dei Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Santa Margherita Ligure hanno eseguito un’ordinanza di

custodia cautelare in carcere nei confronti di un 35enne italiano, gravemente indiziato del reato di atti persecutori (…fatta salva la presunzione di innocenza) nei confronti dell’ex compagna, 30enne italiana. A seguito delle indagini condotte dai carabinieri, scaturite dalla denuncia della donna, l’Autorità Giudiziaria dapprima emetteva un divieto di avvicinamento con applicazione del braccialetto elettronico anti stalking, per poi aggravare la misura con la detenzione in carcere poiché lo stalker ha comunque continuato a minacciare di morte la vittima tramite messaggi vocali sulla piattaforma di messaggistica WhatsApp. Arrestato, è stato portato presso la Casa Circondariale di Genova Marassi.

