Sestri: Francesca Mittoni spiega agli studenti il suo rapporto col cibo

Da don Alberto Gastaldi

Francesca Mittoni ha incontrato stamattina alcune classi dell’istituto “Natta” di Sestri Levante per un confronto con gli studenti le studentesse, a partire dai contenuti del suo libro, “Non sono un peso”, edito da Fabbri Editori. Nel volume racconta in maniera trasparente la sua storia, partendo dalle pagine dei suoi diari di adolescente nelle quali annotava i cambiamenti del suo corpo con parole dure. Prima le abbuffate, poi le diete iper-restrittive. E a seguire l’ossessione per il cibo sano, o almeno per quello che credeva essere sano. Dopo aver superato il periodo difficile ha anche deciso di aprire un account Instagram e adesso attorno a lei si raccoglie una comunità di centomila persone. Ironica e diretta usa il suo profilo (@francescamittoni_) per scardinare le logiche estetiche dei social network, smascherando trucchi e filtri e mandando messaggi che invitano a vivere con serenità il proprio corpo.

Francesca Mittoni ha parlato agli adolescenti della sua complicata relazione con il cibo, lo specchio, la conta delle calorie, l’ossessione per i ‘cibi buoni’ e i ‘cibi cattivi’, la palestra, i digiuni, e usa la sua esperienza per approfondire temi di cui solo una volta uscita dal tunnel dei disturbi alimentari, ha preso coscienza.

