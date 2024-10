Tennis M/ A1: ‘Santa’ conquista la quarta vittoria consecutiva

Da Comunicazione Tennis Club Santa Margherita Ligure

Serie A1 maschile di tennis, vola il TC Santa Margherita Ligure che conquista la quarta vittoria consecutiva e resta saldamente al comando del girone dopo la vittoria casalinga contro il CT Massa Lombarda. Partenza sprint per i liguri che si prendono i primi due punti della giornata con Luca Castagnola e Filippo Romano che battono rispettivamente Teodor Stirbu (7-5/6-4) e Pietro Ricci (4-6/6-3/6-1). Un vantaggio rassicurante consolidato da Andrea Pellegrino (nella foto di Gian Cavassa), uno dei leader della squadra, che ha portato il TC Santa Margherita Ligure sul 3-0 grazie al successo contro Lorenzo Rottoli: 6-3/7-5. E chiude in bellezza Matwe Middelkoop che ha vinto nettamente con un doppio 6-3 contro Filippo Giovannini chiudendo i conti su 4-0 regalando altri punti importanti in classifica.

» leggi tutto su www.levantenews.it