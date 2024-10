Viabilità e sicurezza in via San Bartolomeo, residenti: “Ancora nessuna risposta da parte del Comune”

“Abbiamo protocollato la petizione in Comune oltre un mese fa e non abbiamo ancora ricevuto risposta”. È quanto fanno presente i residenti e i titolari degli esercizi pubblici di via San Bartolomeo a Sarzana che lo scorso 23 settembre avevano presentato l’istanza alla sindaca Ponzanelli in merito alla “grave situazione che si è venuta a creare in seguito ai lavori di costruzione del nuovo edificio scolastico”. Circa 180 in tutto i firmatari, alcuni dei quali già a giugno avevano incontrato l’Amministrazione per avere delucidazioni in merito a viabilità e ubicazione della nuova centralina elettrica. “Questa – sottolineano ancora – è stata messa davanti a un palazzo e ad un’attività e oltre ad essere brutta esteticamente non sappiamo quanto sarà rumorosa. In estate ci era stato risposto solo che la competenza era del gestore ma in seguito non abbiamo più ricevuto risposta. In ogni caso il cantiere è ancora aperto e su via San Bartolomeo la carreggiata è stata ristretta notevolmente con il rischio per le persone che escono dalle abitazioni perché le auto passano molto vicine”.

