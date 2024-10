Volley Colombiera Ameglia Project torna da Genova con una netta vittoria

Rotondo successo in trasferta per Volley Colombiera Ameglia Project nella seconda giornata della Serie D femminile regionale, girone B. Le giallonere hanno avuto la meglio per tre set a zero con lo Spazio sport Genova, con parziali di 25-12 25-13 25-20.

Il tecnico Andrea Carli ha ruotato tutte le giocatrici a disposizione, che hanno risposto al meglio fornendo una prestazione attenta, mantenendo la concentrazione ed esprimendo un bel gioco di squadra.

