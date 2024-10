A Sarzana passa Lodi, ai rossoneri non basta una bella prestazione

Gara che termina con un risultato negativo per il Sarzana al Palasport Giuliano Tori: ancora una volta i ragazzi di Mister Festa ci vanno vicini ma non riescono a trovare i gol necessari. Abbiamo visto una partita estremamente intensa, in cui le squadre hanno creato molto ma raramente sono riuscite a ferirsi a vicenda; di fatto, dopo il gol su punizione di prima realizzato da Francesco Compagno, sono stati messi a segno solo2 gol su azione: il rovescio fortissimo di Facundo Ortiz, poi dopo pochi secondi, la risposta di Alessandro Faccin. Hockey Sarzana che rimane quindi con 1 punto in classifica, i ragazzi del Mister Festa dovranno cercare i 3 punti il 6 ottobre, nella prossima di campionato contro il Sandrigo, in cui giocheranno fuoricasa. Il Presidente Corona amareggiato a fine gara dice “Mi dispiace per la sconfitta, perché ho visto i miei ragazzi lottare su ogni pallina, avevo chiesto a loro di non ripetere la prestazione fornita contro il CGC Viareggio e mi hanno accontentato. Questo è lo spirito Sarzana, Il Lodi è una grandissima squadra, imbottita di fuoriclasse e noi nella seconda parte di gara gli abbiamo tenuto testa, quella di Lodi è una sconfitta che poteva essere messa in preventivo, squadra quella lombarda costruita per grandi traguardi, noi se pur in svantaggio abbiamo reagito, recuperato e tenuto testa per tutta la seconda frazione ai giallorossi”. (nella foto di Luciana Castagna, Cosimo Mattugini in azione)

HOCKEY SARZANA – AMATORI WASKEN LODI = 1-2 (0-1, 1-1)

HOCKEY SARZANA: Corona, Illuzzi, Borsi (C), Rubio, Ortiz – De Rinaldis, Mattugini, Tognacca, Angeletti, Venè – Allenatore Sergio Festa

AMATORI WASKEN LODI: Grimalt (C), Giovannetti, Compagno, Faccin, Fernandes – Najera, Antonioni, Nadini, Bozzetto L, Porchera – Allenatore Pier Luigi Bresciani

Marcatori: 1° tempo: 5’16” Compagno (tir.dir) (LOD) – 2° tempo: 12’21” Ortiz (SAR), 12’39” Faccin (LOD)

Espulsioni: 1° tempo: 5’16” Rubio (rosso) (SAR) – 2° tempo: 25’00” Najera (rosso) (LOD)

Arbitri: Alfonso Rago di Giovinazzo (BA) e Francesco Depalma di Giovinazzo (BA)

