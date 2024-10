Alberto Ruvo torna sulla panchina della Fezzanese, dieci anni fa guidò i verdi alla storica promozione in Serie D

La Fezzanese ha affidato ad Alberto Ruvo la guida della prima squadra. Per l’esperto allenatore chiavarese classe 1970 si tratta della seconda volta sulla panchina verde. Nella sua prima esperienza al timone della squadra erano arrivati risultati rimasti scolpiti nella storia del club: nella stagione 2014/2015 infatti prese le redini di una Fezzanese penultima in Eccellenza e con un’indimenticabile cavalcata la condusse alla storica promozione nel campionato di Serie D. Nel suo curriculum di tecnico importanti tappe quali Pontremolese, Sestri Levante, Seravezza Pozzi e Lavagnese, con le quali ha vinto sette campionati e una Coppa Italia di categoria in 14 anni di carriera. “Il neo tecnico verde ritrova una panchina che conosce molto bene, un club che ama e che lo ama, per iniziare oggi un nuovo viaggio insieme, verso nuovi traguardi”, sottolineano dal club.

