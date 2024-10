Antonini: “Un forum per costruire un governo regionale ombra”

“Contenta del risultato personale e della lista di cui ho fatto parte, arrivata a competere con le liste di partito di livello nazionale, Avs e Movimento cinque stelle. Riguardo al risultato in generale la delusione è tanta ma colgo il lato positivo: le sconfitte servono non per recriminare o produrre nuove delusioni ma per ripartire”. Si apre così il commento di Valentina Antonini, candidata alla Spezia con la lista “Andrea Orlando presidente” alle recentissime elezioni regionali.

“Il lato positivo sono i risultati ottenuti alla Spezia, a Sarzana e a Genova, che dimostrano un andamento favorevole alla sinistra, con buona pace delle dichiarazioni di chi ha già pronosticato un’ulteriore vittoria del centrodestra alla Spezia – prosegue la nota di Antonini, che ha incamerato 218 preferenze -. Devo ancora affermare che i risultati elettorali hanno fatto capire la necessità della costruzione di un progetto comune appartenente a tutta la coalizione per la Liguria e la apertura alla società civile per recuperare gli assenteisti. Le liste civiche possono diventare il catalizzatore di questo rinnovamento puntando sulla promozione di un vero e proprio forum per costruire un governo ombra in Regione, che non si limiti a fare le pulci a chi amministra, ma avanzi proposte di governo e costruisca coalizioni di interessi reali per sostenerli”.

