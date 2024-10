Genova. “Speriamo di riuscire a fare un gran campionato, ci riprenderemo e Forza Genoa, ragazzi”. Poche parole, come sempre, per Mario Balotelli ai tifosi accorsi ai Giardini Luzzati per la presentazione della terza maglia

di questa stagione.

Un’ovazione per lui e cori di incitamento da parte dei tanti tifosi presenti, soprattutto giovanissimi.

» leggi tutto su www.genova24.it