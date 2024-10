Benessere all’aria aperta con la nuova area attrezzata di Palvotrisia

Il Comune di Castelnuovo Magra aderisce al progetto Sport di TUTTI – Parchi, ideato da Sport e Salute S.p.A. (la società dello Stato per la promozione dello sport e dei sani stili di vita) e promosso assieme ad ANCI (Associazione nazionale Comuni italiani). L’iniziativa sarà presentata il giorno giovedì 31 ottobre 2024 dalle ore 9:30 presso il parco comunale di Palvotrisia, dove viene inaugurata un’area attrezzata digitalizzata – in rete con tutte le altre già installate nel resto del Paese –, dedicata al benessere di tutti i cittadini. Un luogo per stare insieme, per praticare attività fisica, esercitandosi da soli o in gruppo. Su ogni singolo attrezzo, ciascuno potrà scaricare i tutorial di allenamento, attraverso un semplice QR Code. Il Comune di Castelnuovo Magra inizialmente si occuperà direttamente della gestione dell’area attrezzata, che viene messa a disposizione delle Asd del territorio e di tutti.

All’inaugurazione interverranno la sindaca Katia Cecchinelli, l’assessore all’Ambiente Luca Marchi, il consigliere con delega allo Sport Luca Sergiampietri, il coordinatore Commissione Sport ANCI Liguria, Gianluca Tinfena, il coordinatore regionale di Sport e Salute S.p.A., Michela Carfagna. Modera Alessandro Grasso Peroni del Secolo XIX, testimonial d’eccezione, la pluricampionessa del mondo di pattinaggio artistico a rotelle Silvia Lambruschi.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com