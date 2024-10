Bucci: “La mia sconfitta a Genova? La analizzeremo, non è vero che abbandono la città”

Genova. All’indomani della vittoria alle regionali, dopo aver dormito “alla grande”, Marco Bucci non si sbilancia ancora sul secondo dato di queste elezioni, la sua personale sconfitta nella città che amministra.

“Non ho ancora fatto l’analisi del voto. Qualcuno ha scritto che i genovesi non mi hanno perdonato il fatto di non fare più il sindaco e abbandonare la città, però non ci credo – commenta coi giornalisti all’uscita della prefettura -. La città non l’abbandoniamo, anzi lavoreremo con ancora più grinta per Genova e la Liguria, senza distinzione”. Poi ribadisce il punto sollevato ieri sera: “Certamente ci sarà un effetto legato ai cantieri che provocano disagi e danno fastidio, però sono cose necessarie che dobbiamo fare. Vedremo, faremo l’analisi quartiere per quartiere”. Anche sull’astensione risponde che “bisogna capire i motivi veri, non è così facile come sembra”.

