Cinque spezzini sicuri di sedere in consiglio: Orlando, Natale, Baruzzo, Medusei e Frascatore

Due conferme e tre nuovi ingressi nel consiglio regionale ligure dalla Spezia. Con lo spoglio concluso da poche ore e il gioco dei resti ancora da finalizzare, sono cinque gli spezzini già sicuri di accedere all’assemblea di Via Fieschi. Il primo è chiaramente Andrea Orlando, che scioglierà nei prossimi giorni la riserva se accettare o meno il ruolo di capo dell’opposizione solo dopo aver parlato con il gruppo alla Camera, i vertici nazionali del partito e il partito regionale.

Dalla vera e propria circoscrizione spezzina confermato Davide Natale, 53 anni compiuti da poco, segretario ligure del Partito Democratico e consigliere uscente, che ha conquistato 5.067 preferenze. Segue la compagna di partito Carola Baruzzo, 44enne sarzanese e presidente dell’assemblea provincia del PD, che passa con 3.581 preferenze. Conferma anche per Gianmarco Medusei, 46 anni già presidente del consiglio regionale, di recente entrato in Fratelli d’Italia, che ottiene 2.758 voti personali. Entra in consiglio per la prima volta Marco Frascatore, 50 anni assessore della giunta Peracchini, nonostante un numero di preferenze limitato (568) ma trascinato dal gioco dei resti garantiti alla lista Orgoglio Liguria a livello regionale.

