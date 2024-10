Comunali Genova, è già totosindaco: nel centrodestra Piciocchi in pole, a sinistra Pd con “diritto di prelazione”

Genova. “E’ presto per i totonomi”. E’ la frase che si sente ripetere più spesso, all’alba di ogni nuova campagna elettorale, da qualsiasi partito o coalizione. E però la tentazione è più succulenta del buon senso e i ragionamenti, per quanto “prematuri” o “controproducenti” prendono forma negli ambienti della politica e della società civile, nelle chat e sulle bacheche, nelle riunioni ristrette, e talvolta nella mente dei singoli protagonisti.

Tuttavia, all’indomani della vittoria di Marco Bucci alle Regionali, e quindi con all’orizzonte – al più tardi – le elezioni per il Comune di Genova a giugno 2025, non è poi così presto per parlare di candidati. Lo sanno anche quelli che dicono che non si fa.

