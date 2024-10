Con passamontagna e coltello rapinava donne sotto casa: arrestato 17enne a Pegli

Genova. Prendeva di mira donne che stavano rientrando a casa, le pedinava sino al portone e poi entrava in azione: con il viso coperto da un passamontagna e armato di coltello le aggrediva e le minacciava scappando poi con denaro e altri oggetti di valore.

Almeno due i colpi messi a segno in altrettante settimane, secondo i carabinieri opera di un diciassettenne fermato poco dopo il secondo con in tasca ancora passamontagna, coltello e gli effetti personali della vittima, una ragazza di 23 anni che aveva trascorso una serata con gli amici. Anche lei come la prima vittima, una donna di 76 anni, è stata sorpresa alle spalle davanti al portone di casa.

