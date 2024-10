D’Angelo: “Noi meglio del Brescia. Non dovevamo prendere quel gol, ma abbiamo giocato bene”

“Non ho rivisto il gol. È stata l’unica occasione della partita del Brescia, la squadra ha giocato bene e ha fatto meglio degli avversari. Non dovevamo prendere gol in quella situazione, non abbiamo mai rischiato se non qualche mischia ad inizio ripresa che ci sta”. Parla così Luca D’Angelo dopo il pareggio dello Spezia contro il Brescia, undicesimo risultato utile consecutivo in stagione per una squadra che fin qui ancora non ha mai perso. “La squadra ha giocato la partita che doveva, sapevamo sarebbe stata dura dal punto di vista fisico e l’abbiamo approcciata nella maniera giusta. Anche dopo il gol subito siamo usciti bene, abbiamo rischiato di fare il secondo gol quando il Brescia si difendeva”, racconta. “Il Brescia metteva la palla lunga sugli attaccanti, la palla rimbalzava sempre lì nei primi minuti della ripresa. Non possiamo pensare di annullare completamente le squadre avversarie”.

Un risultato che permette alle Aquile di proseguire con un campionato di vertice e di ritrovare Giuseppe Di Serio, finalmente sbloccatosi e tornato al gol dopo cinque mesi: “Ha fatto una buona partita oltre al gol. Il fatto che abbia segnato fa bene”, continua D’Angelo. “Ora tocca a Colak, oggi non l’abbiamo servito, è stata una partita molto sporca. La sua parte la fa sempre, gran parte del gol di Di Serio è sua e di Hristov. Sono molto soddisfatto della sua prestazione”.

