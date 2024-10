Di Serio si sblocca: “Sono molto contento. Volevamo i tre punti, ma il pari è giusto”

Un gol che mancava da cinque mesi tondi e che Giuseppe Di Serio è finalmente riuscito a ritrovare nella notte del Rigamonti, regalando la rete del momentaneo 1-0 allo Spezia sul Brescia, poi capace di rimontare nel secondo tempo. “Sono molto contento, sono riuscito a sbloccarmi”, esordisce l’attaccante in conferenza stampa. “Volevamo la vittoria ma il Brescia è una squadra forte, il pareggio è giusto per tutti. Sul gol la palla stava andando piano piano dentro la porta, è andata bene”, spiega sorridendo.

Uno Spezia quasi totalmente padrone della partita, se non per i primi minuti della ripresa, quando il Brescia ha trovato il pari su punizione: “Loro hanno cambiato mettendo una punta fisica, mettendo palle lunghe e giocando sulle seconde. Potevamo essere più bravi ma loro sono una squadra molto fisica come noi, è stata una battaglia e il pareggio è la cosa giusta”, continua Di Serio, che parla anche dell’arbitraggio di Manganiello:”Nel primo tempo l’arbitro non ha fischiato niente, nel secondo tempo ha lasciato più correre perché le squadre sono molto fisiche. Avesse fischiato tutto non avremmo mai giocato”.

