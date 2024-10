Ecco “Cibi…amo”, il libro di Daniela Scattina sulle eccellenze della tavola spezzina e del mondo

Giovedì 31 Ottobre, alle 17.30, presso l’Auser di Santo Stefano Magra (via vecchia del piano 8) l’appuntamento è sempre con l’autore. Questa volta sarà Daniela Scattina che presenterà il suo ultimo libro dal titolo “Cibi…amo: ricette dal mondp per un mondo migliore”, insieme a Marco Lucchi dell’azienda Lucchi & Guastalli. Il libro, vincitore del Premio Letterario Donne tra ricordi e futuro per l’edizione 2020/2021 è un progetto finalizzato all’accoglienza e all’inclusione, che descrive ricette della tradizione italiana e spezzina, annoverando anche quelle legate al vino e all’olio, consigliate da alcuni eccellenti produttori spezzini. Il ricavato del libro è stato devoluto ai plessi della primaria dell’Istituto Comprensivo di Follo e continua a raccogliere fondi per la causa. Daniela Scattina è un’insegnante e vive a Bolano. Ha ideato e realizzato Bolano per il Cavallo perché il Cavallo è Cultura, poi Il Cibo è Bellezza e la Bellezza è Cibo e Presepi in cammino, per il Comune di Calice al Cornoviglio. Ha curato la stesura di Ricordi di Novegina. Viaggio emotivo nei ricordi e nei vissuti, Ilia Biasotti. Un insegnate elementare, Il nostro Almo. Gli amici raccontano.

