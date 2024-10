Il lavoro degli uomini e delle donne della Guardia costiera per la salvaguardia del mare è stato al centro dell’incontro che si è tenuto oggi a bordo delle due imbarcazioni, Moby Dick di Aps Per il Mare e la Goletta Oloferne della Nave di Carta, che da due mesi sono diventate aule naviganti per gli studenti dell’ISS Capellini-Sauro della Spezia impegnati nel progetto “Educando per mare”, organizzato da APS Per il Mare per promuovere la conoscenza dell’ambiente marino e in particolare dei cetacei del Mediterraneo. A bordo delle due imbarcazioni è salito il personale della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera della Spezia che ha spiegato le azioni che li vedono quotidianamente impegnati per sicurezza della navigazione e tutela dell’ambiente marino. Gli studenti prima dell’incontro con la Guardia Costiera avevano incontrato l’equipaggio del Palinuro, la nave scuola della Marina Militare che ha concluso l’annuale crociera addestrativa e si è fermata davanti alle Grazie per ricevere l’omaggio delle scuole organizzato dal Cantiere della Memoria che ha inaugurato oggi la mostra dedicata alla storia della nave.

L’articolo “Educando per mare”, gli studenti del Capellini-Sauro incontrano la Guardia costiera proviene da Città della Spezia.

